Juventus smijenio Pirla

Andrea Pirlo završio je misiju u Juventusu, a naslijediće ga Masimilijano Alegri.

Juventus je na klupskom sajtu objavio rastanak sa Pirlom. "Stara dama" je ostala bez titule, a Pirlo bez posla.

"Hvala Andrea. To su prve riječi koje svako od nas mora da izgovori na kraju posebnog iskustva koje smo prošli zajedno", poručili su crno-bijeli.

"Prije nekoliko mjeseci Andrea Pirlo, ikona svjetskog fudbala, počeo je novu avanturu na klupi Juventusa, njegovu prvu kao trenera. Da bi se to uradilo potrebna je, na prvom mjestu, hrabrost, kao i svijest o svojim mogućnostima, posebno u periodu koji je nosio hiljadu poteškoća. Andrea je to i učinio: počeo je, a sigurni smo da će napraviti briljantnu trenersku karijeru, proces transformacije, traženja i često nuđenja ideja i iskustava koja je sticao kao šampion sa one strane "ograde". Zbog hrabrosti, posvećenosti, strasti koju je donosio svakog dana, naša zahvalnost dolazi od srca. I želimo mu sve najljepše u budućnosti, koja će sigurno biti prelijepa", stoji u saopštenju Juventusa.