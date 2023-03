Juventus ušetao u Murinjovu "klopku" uz glupost Mozesa Kena (VIDEO)

Fudbaleri Rome savladali su Juventus u Rimu rezultatom 1:0 u derbiju 25. kola italijanske Serije A. "Stara dama" je bez mnogo razmišljanja ušetala u taktičku klopku koju je postavio iskusni Portugalac, Žoze Murinjo.

Rimljani su slavili pogotkom Manćinija u 53. minutu i napravili značajan korak ka plasmanu u Ligu šampiona. Sada su četvrti na tabeli sa 47 bodova, dok je Juventus na osmoj poziciji sa 35.

Prvo poluvrijeme donijelo je pravu "uspavanku" i "šahovsku partiju" Murinja i Alegrija, a sve je mogao da "razbije" Rabio, koji je u 43. minutu pogodio stativu i propustio veliku šansu da Juventusu obezbijedi prednost pred odlazak na veliki odmor.

U nastavku su i jedni i drugi pojačali ritam, a Roma je u 53. minutu razgalila svoje navijače na "Olimpiku". Bila je to strpljivo građena akcija "Vučice", a na kraju je Kristante odložio loptu za štopera Đanluku Manćinija, koji je "raspalio" iz sve snage sa dvadesetak metara i postigao izuzetno lijep pogodak, za 1:0.

Krenuo je potom Juventus po brzo izjednačenje i umalo je stigao do njega u 59. minutu. Kvadrado je oprobao svoj siloviti udarac iz daljine, nakon kojeg se Romina stativa zatresla po drugi put u ovoj utakmici.

Nakon toga se rasplamsala borba na terenu, bilo je dosta duela, oštrih startova i prekida, što je svakako išlo na vodenicu Žozea Murinja.

Juventus je sve dublje upadao u Murinjovu "klopku", kako se meč bližio kraju, tako da igre više nije ni bilo, a Mozes Ken je napravio neviđenu glupost u 91. minutu. Udario je Manćinija bez lopte, pa mu je sudija Mareska pokazao direktan crveni karton poslije samo nekoliko sekundi provedenih na terenu.

Juventus will fine Moise Kean following his red card against Roma. [@romeoagresti] #RomaJuve pic.twitter.com/YAoRPQqG9j