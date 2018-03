Kad Mesi izvodi slobodnjak živi zid je udaljen 10 metara

Jedan od najljepših golova sezone, slobodnjak koji je možda odlučio titulu u La Ligi, rezultat je Mesijeve genijalnosti, ali i pogrešno postavljenog 'živog zida'.

Barselona je za vikend pobijedila Ateltiko Madrid na Nou Kampu 1-0, a jedini gol zabio je Leo Mesi, fantastičnim udarcem iz slobodnjaka. Ali španska "Marca" piše da je 'živi zid' bio na gotovo 10 metara (9,8 m), a ne na regularnih 9,15 metara.

U fudbalu ponekad odlučuju sitnice, a možda je ovaj put odlučilo to što je sudija igrače Atletika postavio više od pola metra dalje nego što je trebao. Genijalcu poput Mesija vjerovatno bi bilo svejedno i da su stajali na 9.15 metara, ali nikada nećemo saznati da li bi zabio da sudija nije odmakeo gostujuće igrače malo predaleko od lopte.

To je Mesiju bio 600. gol u karijeri, treću utakmicu zaredom zabio je iz slobodnjaka, nakon golova Đironi i Las Palmasu.

Protiv Đirone zabio je lukavo ispod 'živog zida', Las Palmasu je pogodio u golmanov ugao, a Madriđanima preko 'živog zida'.

Ukupno je to Mesiju šesti gol iz slobodnjaka iz 63 pokušaja ove sezone što je, za izvođače slobodnih udaraca, sjajnih 9,5 odsto uspješnosti.

Ops! Messi did it again. 1-0 vs Atlético in slow motion ©️Albert Jorquera pic.twitter.com/JQRsZ8kURq