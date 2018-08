Kad Ronaldo zapjeva

Kristijano Ronaldo, Blez Matuidi, Leonardo Bonuči i Emde Džan imali su posebno inicijaciju kao novi članovi Juventusa.

Uoči početka sezone u Seriji A ovaj kvartet predvođen najboljim fudbalerom na svijetu morao je da otpjeva po jednu pjesmu, iz srca.

Naravno, posebnu pažnju privukao je 100 miliona evra plaćeni Portugalac koji je zaista strastveno obavio svoj dio inicijacije mašući rukama i njišući kukovima na stolici dok je pjevao.

Ronaldo će zvanični debi u crno-bijelom dresu imati u subotu u 18 časova u Veroni, kada Juventus gostuje Kjevu u prvom kolu Serije A.

Portugalac je već postigao gol za Juve, tačnije dva, pogodio je mrežu u oba test meča uoči premijere sezone.

The Juventus initiations are...well, they're, well, just watch.