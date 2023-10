Kada vam je fudbal religija ni najveća zvijezda nije pošteđena napada (VIDEO)

Poznato je da je fudbal u Brazilu više od samo sporta, na njega se gleda kao na religiju, a znajući tu informaciju sigurno u svaku utakmicu i i svako takmičenje ulazite sa dodatnom dozom pritiska.

Koliko je lijepo kada postignete uspjeh pa čitava nacija stane u vremenu, rijeka ljudi vas dočeka na ulicama, e tako je sušta suprotnost u slučaju kada podbacite. A reprezentacija Brazila se i više nego muči u posljednje vrijeme.

Klupa koja još uvijek nema nekog ko bi je predvodio, slabo Svjetsko prvenstvo, napad pun velikih imena koja nikako da pronađu "put" do mreže, te kao šlag na sve, sinoćnji kiks protiv Venecuele u kvalifikacijama za Mundijal.

Mučili su se Brazilci da riješe meč iako su vodili sa 1:0, propustili su priliku da uđu u opušteniji finiš, to se osvetilo pet minuta prije kraja duela kada je Eduardo Beljo je postigao spektakularan pogodak na pas Džefersona Savarina. Da je Brazil bio očajan, svjedoči i činjenica da nije bio opasan ni poslije primljenog gola, a igralo se čak 10 minuta nadoknade. Doduše, i Venecuela je krala vrijeme kako je znala i umjela.

Nervoza je učinila svoje, situacija je eskalirala a deblji kraj iz čitave situacije izvukla je prva zvijezda ovog brazilskog tima koji je pogođen u glavu. Jedan od navijača pogodio Nejmara kutijom kokica, nako toga je uslijedila žustra rasprava.

Neymar was furious after someone threw a bag of popcorn at him. . pic.twitter.com/fD236nyK0W