Kafu za "Nezavisne": Trofeji s Brazilom su više od običnih titula

Tokom 19 godina karijere bio je jedan od najboljih univerzalaca svijeta, a sa 26 trofeja u karijeri jedan je od najtrofejnijih fudbalera svih vremena. Neizbrisiv trag je ostavio u Sao Paulu, Romi, Milanu i naravno reprezentaciji Brazila. Markos Evangelista de Moraeš, mnogo poznatiji kao Kafu, je u ekskluzivnom razgovoru za "Nezavisne" pričao o bogatoj karijeri, teškom djetinjstvu, boravku u Srbiji...

Kafu je bio jedno od šestoro djece. Odrastao je u siromašnim favelama Sao Paula i put do vrhunskog fudbalera nije bio nimalo lagan. Težak život nije mu smetao da se posveti najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu, koja je na kraju i proslavila njegovo ime. Prve fudbalske korake napravio je na ulici, punim fudbalskim sjajom sijao je u italijanskim velikanima Milanu i Romi, a dres reprezentacije, kao i za sve Brazilce tako i za njega, bio je svetinja.

"Nisam imao nimalo lako djetinjstvo. Iako je bilo teško, moji roditelji su se trudili da nam obezbijede sve što je potrebno da bismo prije svega bili uzorni građani. Obrazovanje, poštovanje, vaspitanje... to su vrijednosti od kojih nikada ne treba odustati. Osim školovanja, igranje na ulicama Sao Paula mi je pomoglo da naučim neke veoma važne vještine koje su mi bile više nego korisne kada sam postao profesionalac", počeo je priču Kafu.

Teško da postoji trofej koji Kafu nije osvojio. S nacionalnim timom je po dva puta bio prvak svijeta i osvajač Kopa Amerike, a tu je i trofej s Kupa konfederacija. Sa Sao Paulom je, pored domaćih trofeja, osvajao i one najbitnije u fudbalu Južna Amerike pa je tako dva puta dizao pehar u Kopa Libertadoresu, a tome je dodao i dva pehara u Interkontinentalnom kupu. U Evropi je igrao u Španiji i Italiji. Prvo je kao član Saragose osvojio nekadašnji Kup pobjednika kupova, današnju Ligu Evrope. Ono najbolje došlo je u Italiji. S Romom je bio prvak Evrope i važio je za jednog od najboljih defanzivaca svijeta. Sa 33 godine prešao je u Milan, gdje je za pet godina osvajao Ligu šampiona, Klupsko svjetsko prvenstvo, UEFA Superkup, ali i domaće trofeje. Iz svega je jasno da je Kafu jedan od najtrofejnijih igrača svih vremena, a sve je moglo da bude drugačije da osamdesetih godina dječak rođen u Jardim Irene nije bio uporan kako bi pronašao klub u kojem će trenirari. Redale su se odbijenice, nisu ga željeli Korintijans, Palmeiras, Santos, Portugeza, Atletiko Mineiro... i imao je 18 godina kada se napokon "skućio" u Sao Paulu.

"Da biste uspjeli u fudbalu, kao i u svemu u životu, morate da budete fokusirani, posvećeni i morate da imate volje. Kod mene je volja bila jedan od ključnih faktora jer sam devet puta bio odbijen prije nego što me napokon prihvatio Sao Paulo. Devet puta! Ali nikada nisam prestao da vjerujem u sebe i to me dovelo do svega što sam napravio u karijeri", izjavio je Kafu i dodao:

"Naravno, niko ne voli da bude odbijen, ali to mi je dalo dodatnu snagu da se vratim još jači. Nikada nisam izgubio samopouzdanje."

Ugovor je potpisao 1988, a da se radilo o lošoj procjeni brojnih klubova potvrdilo se već 1990, kada je debitovao za nacionalni tim. S "kariokama" je 1994. i 2002. osvajao ono najbitnije - Svjetsko prvenstvo, a nastupio je i na Mundijalima 1998. i 2006.

"Bez ikakve dileme trofeji prvaka svijeta s Brazilom su moji omiljeni trofeji. To je više od obične titule, taj trofej je veoma važan za naciju u Brazilu i neopisiv je osjećaj držati 'Boginju'", kazao je Brazilac, koji je dodao da ima specijalnu sobu u kojoj drži svoje i protivničke dresove, sve trofeje, medalje...

Dres Brazila oblačio je 142 puta i zlatnim slovima je ispisao istoriju ove zemlje. I dan-danas je fudbaler s najviše nastupa za nacionalni tim. Daleko iza njega je Roberto Karlos s 125 nastupa. Ali kako vrijeme bude odmicalo njegov rekord će biti pred velikim iskušenjem jer mu prijeti Nejmar, koji je za nacionalni tim nastupio 96 puta.

"Lagao bih kada ne bih rekao da sam veoma ponosan na to. Nije mala stvar ostvariti tako nešto u fudbalskoj zemlji kao što je Brazil. Nejmar je na pravom putu da me prestigne i vjerujem da će u tome uspjeti", jasan je Kafu.

UEFA mnogo cijeni legende koje su ostavile dubok trag u njenim takmičenjima, posebno u Ligi šampiona. Nekoliko puta je bio ambasador ovog takmičenja i 2016. godine je popularni "ušati" pehar donio u Beograd.

"Da, to je bio kratak, ali sladak put u Beograd. Vrijeme je bilo odlično i to sam iskoristio da uživam u gradu sa Stevanom Stojanovićem i Mustafom Hasanagićem. Srbi su veoma ljubazni i osjećao sam se sjajno. Tada sam čuo da i u Srbiji takođe ima 'Marakana'", rekao je nekada sjajni defanzivac, koji poštuje mnoge sportiste iz Srbije:

"Kada su u pitanju igrači iz Srbije, uživao sam u igrama Dejana - Ramba Petkovića, koji je ispisao istoriju u Brazilu, a sada volim da gledam Nemanju Matića. Osim toga, znam da se tamo odlično igraju košarka i odbojka. Takođe, veoma poštujem Novaka Đokovića zbog svega što je napravio u tenisu, ali i zbog toga što je navijač Milana. Fudbalska reprezentacija je takođe veoma jaka i nadam se da će imati dobre kvalifikacije za Evropsko prvenstvo."

Iako se povukao 2008. godine, Kafu i danas ima veoma aktivan život. Odlučio je da se nakon svega oduži mjestu gdje je rođen, ali i naciji koja živi za fudbal.

"Trenutno sam najviše posvećen radu svoje fondacije, koja je smještena u Jardim Irene, mjestu gdje sam odrastao. Mislim da je veoma bitno da čovjek nikada ne zaboravi odakle dolazi i veoma je važno biti društveno odgovoran. Uključen sam i u organizaciju Kopa Amerike, koji se ove godine igra u Brazilu. Radim kao ambasador ovog takmičenja i nadam se da ćemo ove godine prekinuti post koji traje od 2007", zaključio je legendarni Brazilac, koji je ušao u Kuću slavnih u Milanu, ali i Romi.

