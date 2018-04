Kaka progovorio o "paklu" kod Murinja

Osvajač "Zlatne lopte" 2007. godine, bivši brazilski fudbaler Kaka osvrnuo se na prelazak iz Milana u Real Madrid istakavši da je to bio najteži period njegovog života.

Kaka je od 2003. do 2009. u dresu italijanskog velikana odigrao 193 utakmice i postigao 70 golova, a onda je odlučio da prihvati ponudu iz Madrida.

Poslije sezone sa Manuelom Pelegrinijem uslijedila je "paklena" saradnja sa Žozeom Murinjom.

"Nakon prelaska u Real potpuno sam se izgubio, u Italiji su me svi voljeli, a u Španiji su željelli da odem. Murinjo je bio težak trener za mene, kad sam pomislio da će mi dati šansu to se nije desilo. Nisam mogao da mu dokažem da sam spremam da igram, trenirao sam i molio se da me pusti da igram", navodi Kaka.

Poslije četiri godine, 85 utakmica i 23 postignuta gola u Španiji vratio se u Milan i u sezoni 2013/14. odigrao 30 mečeva i sedam puta zatresao mrežu.

"Nisam bio zadovoljan radom sa njim, bio sam srećan kad sam napustio Real i kad je Murinjo rekao da sam jedan od najboljih igrača koje je trenirao", zaključio je Kaka.

(Sportklub.rs)