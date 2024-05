Kakav tim: Portugal otkrio karte za Euro

LISABON - Selektor portugalske fudbalske reprezentacije Roberto Martinez saopštio je danas spisak od 26 igrača za predstojeće Evropsko prvenstvo u Njemačkoj.

Selekcija Portugalije će do početka kontinentalnog šampionata odigrati tri prijateljska meča i to protiv Finske, Hrvatske i Republike Irske. Portugalija će na EP, koje će biti održano od 14. juna do 14. jula u Njemačkoj, igrati u grupi F protiv Češke, Turske i Gruzije.

Na spisku se nalaze:

Golmani: Diogo Kosta, Hose Sa, Rui Patrisio.

Odbrana: Antonio Silva, Danilo Pereira, Diogo Dalot, Gonkalo Injasio, Žoao Kanselo, Nelson Semedo, Nuno Mendes, Pepe, Ruben Dijas.

Srednji red: Bruno Fernandes, Žoao Neves, Žoao Palinja, Otavio Monteiro, Ruben Neves, Vitinja.

Napad: Bernardo Silva, Kristijano Ronaldo, Diogo Žota, Fransisko Konseisao, Gonkalo Ramos, Žoao Feliks, Pedro Neto, Rafael Leao.

