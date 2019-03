Kako je Bufon pobijedio depresiju?

Čuveni italijanski golman koji trenutno brani boje PSŽ-a, Đanluiđi Bufon, govorio je o depresiji i kako je uspio da je savlada.

Đanluiđi Bufon je svojevremeno bio najskuplji golman planete, kada je iz redova Parme prelazio u Juventus, a velikom broju navijača Juventusa su zasuzile oči kada je popularni "Điđi" odlazio iz kluba, pogotovo jer su mnogi vjerovali da će u Torinu on i završiti karijeru.

U razgovoru za Si En En, Bufon se prisjetio teškog perioda iz svog života, tamo početkom dvijehiljaditih godina Đanluiđi Bufon se borio sa depresijom. Tokom ovog teškog perioda, Bufona je umirila umjetnost, tačnije slika.

Bufon je ušao u jednu torinsku galeriju kada ga je jedna slika poptuno obuzela. U pitanju je bila Šagalova Promenada i njena nesvakidašnja kompozicija.

"Fascinirala me je njena jednostavnost. Izgledala je kao slika koju bi i dijete moglo da naslika i to me je pogodilo. Potvrdilo je moja vjerovanja da mi možda jesmo važni i letimo privatnim avionima, vozimo skupocjene automobile, ali ono što nam donosi sreću jesu sitnice", rekao je Bufon.

Bufon je jedan od najboljih golmana svih vremena, u svojoj karijeri je osvojio pregršt trofeja, ali u svom trenutnom klubu, PSŽ-u, pokušaće da osvoji taj jedan koji mu nedostaje - Ligu šampiona.