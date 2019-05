Kako je Klop izgubio milion u kvizu

Iako su igrači Liverpula glavni heroji veličanstvene pobjede protiv Barselone u revanš utakmici polufinala Lige šampiona, "mastermind" iza scene bio je njemački fudbalski stručnjak Jirgen Klop.

On je sam nakon susreta iskreno priznao da nije vjerovao da se ovako nešto može dogoditi, ali je svojim igračima u svlačionici rekao da vjeruje u njih i da ako je neko sposoban to napraviti, onda su to oni.

Klop se na trenerskoj karti Evrope pojavio 2001. godine kao trener Majnca, u kojem je bio prosječan igrač. Tamo je nakon aktivne igračke karijere sticao znanje da bi sedam godina kasnije otišao u Borusiju Dortmund. Nakon što je na sebe usmjerio pažnju fantastičnim metodama i trenerskim stilom, a onda je 2015. preuzeo klupu Liverpula, s kojim drugu sezonu zaredom igra u velikom finalu Lige šampiona.

Ali, prije nego što je postao ugledni menadžer, Klop je bio običan smrtnik, koji je učestvovao u njemačkim TV emisijama.

Jedan od njih bila je i njemačka verzija britanskog šoua "Izgubite Milion". Klop se u njemu pojavio 90-ih godina prošlog vijeka, a cilj mu je bio izgubiti milion maraka nudeći pogrešne odgovore na pitanja voditelja.

Pogledajte smiješnu stranu osebujnog fudbalskog stručnjaka prije nego je postao faca u trenerskom svijetu.

Before Jürgen Klopp was bossing Barcelona... He tried his hand at a German game show pic.twitter.com/foRUOqRY5F — DW Sports (@dw_sports) May 8, 2019

(avaz)