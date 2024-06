Kako je Mađar u 100. minutu "nokautirao" Škote (VIDEO)

Mađarska je sinoć pobijedila Škotsku rezulatom 1:0 u posljednjem kolu grupne faze Evropskog prvenstva!

Jedini gol postigao je Kabot u desetom minutu nadoknade vremena koji ostavlja Mađare u igri za plasman u osminu finala.

Roland Šalaj je tada probio po desnom boku, potom ubacio loptu u kazneni prostor, dok je Kevin Čobot natrčao na nju i probušio protivničku mrežu.

This view of Hungary's game-winning goal is WILD (Via @raznaraz) | #EURO2024 pic.twitter.com/8xnTf0GCvS