Kako je Pogba motivisao Francuze tokom SP: Mesi, nije me briga

Vezni fudbaler reprezentacije Francuske Pol Pogba održao je inspirativan govor saigračima pred sudar osmine finala Mundijala sa Argentinom.

U dokumentarcu koji je prikazao "TF1" Pogba je pokazao da može da bude lider i van terena.

"Želim da vidim ratnike na terenu. Neću da idem kući! Završićemo srećni! Želim da idem na žurku večeras. Želim da budemo mrtvi na terenu, svi zajedno! Želim muškarce, ratnike, vojnike. Danas ćemo ih 'ubiti'. Mesi, ne Mesi, nije me briga! Došli smo da osvojimo je**ni Mundijal".

U jednoj od najuzbudljivijih utakmica na Svjetskom prvenstvu Francuska je dobila Argentinu 4:3, a potom je pao i Urugvaj 2:0. I pred taj meč Pogba je blistao:

"To je to, nema više okretanja. To je to! Nastavićemo, idemo do kraja! Vidimo se 15. jula - svi zajedno! Danas je Blez (Matuidi, koji je bio suspendovan) na klupi, razočaran, iznerviran. Želi više da igra nego iko, u bedaku je. Za momke poput njega borimo se danas. Neće biti na terenu, ali kao da je sa nama. Svi moramo da budemo u najboljem izdanju",govorio je Pogba.

Potom je Francuska dobila Belgiju 1:0 u polufinalu, a onda i Hrvatsku 4:2 i postala je šampion svijeta.

(Sportklub.rs)