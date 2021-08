Kako je fudbalski agent Mino Rajola pokušao da olakša kasu Čelsija

Mino Rajola je jedan od najpoznatijih fudbalskih agenata svijeta, a njegovi klijenti su neki od najboljih, najtraženijih, ali i najskupljih igrača svijeta.

Jedan od njih je i Norvežanin Erling Haland, čija tržišna vrijednost je zvanično oko 130 miliona evra (samo je jedan igrač skuplji od napadača Borusija Dortmunda, a to je Kilijan Embape iz PSŽa 160 miliona evra).

Haland sa klubom iz Dortmunda ima ugovor do 2024, a veliku želju ovog ljeta da ga dovede u svoje redove imao je londonski Čelsi. Sve se to dešavalo prije nego što su "plavci" doveli Romela Lukakua iz Intera za 115 miliona evra, a sada je otkiveno zašto nije došlo do dogovora i kako su tekli pregovori Halandovog agenta i kluba Romana Abramoviča.

Naravno, centralnu ulogu u svemu tome je odigrao upravo Rajola, koji je i ovim primjerom pokazao zašto ga zovu superagent i zašto (uz Žorža Mendeša) važi za jednog od najbogatijih i najmoćnijih ljudi u ovom poslu.

Mino je poznat i po tome što mu je stalo do svojih štićenika, ali on pritom istom snagom brani i svoje interese, što je uostalom i pokazao tokom pregovora sa Čelsijem. Posebno je beskompromisan kada se radi o novcu koji njegov klijent, ali i on, treba da zarade. Haland ima klauzulu prema kojoj može otići iz Borusije za 75 miliona evra, ali tek na ljeto 2022. Za raniji odlazak klub iz Dortmunda je tražio 175 miliona evra. Pričalo se i da su "plavci" spremni da izdvoje tu basnoslovnu sumu, ali je zapelo oko plate Norvežanina. Kako se navodi, Rajola je za svog najtraženijeg klijenta tražio godišnju platu od 50 miliona evra, tj. 250 miliona za petogodišnji ugovor, a za svoju malenkost menadžersku proviziju od "skromnih" 40 miliona evra.

Kada se sve na kraju sabere (175+250+40), cifra nadmašuje 400 miliona evra, što je previše i za bogati Čelsi. Nema sumnje da su to nevjerovatni uslovi koje će rijetko koji klub prihvatiti, a ne treba zaboraviti da je Lionel Mesi ovog ljeta prešao u Pari Sen Žermen za godišnju platu od oko 35 miliona evra.

Zbog toga su se u Čelsiju zahvalili Borusiji i Rajoli na ponudi i doveli Lukakua. Belgijanac, koji je u sjajnoj golgeterskoj formi, sedmično će dobijati nešto manje od 250.000 evra, što je mnogo manje od onoga što ih je čekalo da su angažovali Norvežanina (960.000 evra).

Ostao je tako Rajola bez velike transfer bombe, ali oni koji ga znaju kažu da je pitanje vremena kada će uspjeti u onom što je naumio. Možda nije uspio da od transfera Halanda sebi donese 40 miliona evra, ali zato jeste 25 miliona od prelaska Pola Pogbe u Mančester junajted u transferu vrijednom 105 miliona evra.

Rajola je agent i Matijasu de Lihtu (vrijednost 75 miliona evra), Đanluiđiju Donarumi (65 miliona), Pogbi (60), Marku Veratiju (55), Stefanu de Vriju (50)... a ovog ljeta je već nekolicini igrača našao nove klubove, pritom podebljavši svoj bankovni račun. Za njega kažu da nikad ne staje, već uvijek nešto kalkuliše i ima rješenje za sve.

"Ljudi koji su s njim sjedili za pregovaračkim stolom kažu da može brže da računa u glavi nego kalkulator", kazao je jednom prilikom Tijs Slegers, bivši sportski novinar, a danas PR nizozemskog PSVa.