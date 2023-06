Kako je gol Hrvata u 97. minutu rastužio i Partizan

Biće fudbaleri Partizana povlašćeni i u trećem kolu kvalifikaija za Ligu konferencija i u plej-ofu pomenutog takmičenja, ali daleko od toga da i kao takvi ne mogu da nalete na neke jake ekipe.

Svakako najjača je Aston Vila koja je prva ispod crte nepovlašćenih timova u projektovanom plej-ofu, štop znači da će crno-beli sa velikom pažnjom pratiti mnoge utakmice - pogotovo kada krenu same kvalifikacije.

Međutim, Partizan je još u četvrtak veče mogao da dobije lijepe vijesti, da Aston Vila prelazi u grupu povlašćenih, ali je Kluž u baražu rumunskog šampionata uspio da pobijedi Krajovu i tako sam uđe u jači šešir.

Winning the Romanian UECL Play-off match tonight, CFR Cluj secured their place in the Europa Conference League. They will enter in the Second qualifying round, but due to high coefficient CFR Cluj are projected to play in the Play-off round and then in the group stage as well. pic.twitter.com/ECClSMFPBx