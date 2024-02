Kako je tašta spasila život golgeteru hrvatske lige

Bio je na ivici smrti a postao je jedan od najboljih igrača Hrvatske nogometne lige. Priča Benedika Mioča iz Slaven Belupa je inspiracija za sve koji se bore sa dijabetesom.

Mioč je ove sezone postigao sedam golova u prvenstvu, pa je rame uz rame sa Markom Livajom, Mijom Caktašem i Frandom Brodićem a jedini sa osam pogodaka je Ramon Mierez iz Osijeka.

Svi su oni daleko ofanzivniji od Mioč koji igra u veznom redu a on je za Index.hr pojasnio kakvu je životnu dramu prošao.

“Početkom 2023. godine bili smo na zimskim pripremama u Međugorju. Sve je bilo odlično, ali me je budilo učestalo mokrenje i do osam puta u toku noći. Pio sam mnogo tečnosti i samo sam mislio da imam prehladu mokraćne bešike pa sam morao da je izbacim. Kako se to odugovlačilo kontaktirao sam taštu koja radi kao medicinska sestra. Pitala me da li me boli kada mokrim, da li je urin druge boje, da li gori, da li me boli donji dio stomaka na dodir… Na sve sam imao negativan odgovor i tako mi je uklonila sumnje na bešiku, ali je odmah znala u kom pravcu ide. Sve ovo vrijeme sam se osjećao normalno i radio sam uobičajene pripreme. Došli smo sa priprema, odigrali utakmicu sa Varaždinom i onda sam krenuo u Zagreb po ženu i sina. Tu me je na vratima dočekala tašta sa uređajem za mjerenje šećera. Odmahnuo sam rukom i rekao: ‘Nemoj me zamaraš time, sve je u redu’”, navodi Mioč.

Tašta se nije dala smesti.

“’Nije ti dobro, to je u tebi i ti to ne osjećaš’, rekla mi je i pet puta smo mjerili šećer, ali uređaj nije uspio da izmjeri, samo je pisalo da je veoma visoko. Odmah sam otišao u Hitnu pomoć, gdje su mi odmah priključili infuziju, uradili pretrage i izvadili krv. Ispostavilo se da mi je šećer u krvi 38, a normalan je od četiri do šest. Rekli su mi: ‘Srećan ti rođendan’. Nisam razumio o čemu pričaju jer sam se osjećao dobro. Onda su me uveli u priču, noge su mi se odsjekle. Pitao sam se kako ću dalje da živim, da li ću i dalje moći da se bavim sportom. Ipak, objasnili su da moj život ne mora da se mijenja ni za jedan odsto, jer inače dijabetičare savetuju o aktivnostima, sportu i rekreaciji. Aktivnost reguliše šećer u krvi. Rekli su da je moje tijelo, kao profesionalnog sportiste, godinama trpelo efekte šećera, a sada je došlo do tačke loma”, ističe fudbaler Slavena.

Šta je uzrok bolesti nije saznao ali jeste sve o njoj.

“Rekli su mi da može biti sto faktora – od genetike, iako niko u mojoj porodici nema dijabetes, do poremećaja metabolizma ili stresa. Svi imamo autoimune bolesti, samo je pitanje koje će se aktivirati. Čudili su se što sam uopšte uspio da dođem do njih, da nisam u šećernoj komi ili da, ne daj Bože, nisam umro. Tim riječima su me spustili na zemlju, raspoloženje je splasnulo i shvatio sam da je situacija ozbiljna. Do tada nisam imao nikoga oko sebe ko bi mogao da mi kaže šta je dijabetes, jednostavno nisam morao ništa da znam o tome“, završio je Mioč.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.