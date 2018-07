Kako proslaviti stoti gol ako ti na dresu piše 99

Engleski napadač Bredli Rajt-Filips u pobjedi nad D.C. Junajtedom postigao je jedini gol na utakmici za svoj Nju Jork Red Bull.

Ujedno je to bio i njegov stoti gol za taj klub pa ga je posebno proslavio.

Nakon što je odbrambeni igrač Junajteda ostao na krivoj nozi, Rajt Filips mu je loptu poslao kroz noge, a ujedno i ispod golmana.

Nakon toga je skinuo dres s brojem 99, a ispod je imao onaj sa stotkom na leđima.

Englez je u karijeri nastupao za Mančester siti, Sautempton i Plimut Argil, ali najbolji učinak postigao je upravo u SAD-u.

The most creative goal celebration in Audi Field history occurred in just the second game it hosted. New York's Bradley Wright-Phillips scores his 100th career goal, then removes his No. 99 jersey to unveil a No. 100 jersey. pic.twitter.com/Kk2TQ48CS6