Kalajdžić: Ako dam gol Srbiji, neću slaviti

Član mlade fudbalske reprezentacije Austrije srpskog porijekla Saša Kalajdžić najavljuje da, u slučaju da dâ gol protiv Srbije na EP, neće slaviti.

Dvadesetjednogodišnji napadač Admire, visok tačno dva metra, biće u sastavu Austrije protiv Srbije na meču koji se igra u ponedjeljak u Trstu.

Inače, u austrijskim medijima se već duže piše da je reprezentacija Srbije zainteresovana da u svoje redove dovede Kalajdžića.

"Na sve utakmice gledam istovjetno, zbog čega mi je svejedno protiv koga igramo. Ukoliko bi postigao gol, međutim, to ne bih slavio“", rekao je Kalajdžić.

Kalajdžić je debitovao za mladu reprezentaciju prije skoro dvije godine baš protiv Srbije, ali je, zbog povreda, u toj selekciji imao svega tri nastupa.

Nakon efikasnog proljećnog dijela u dresu Admire poziv da se vrati u mladu reprezentaciju bio je samo logičan slijed nakon sedam golova u 12 utakmica.

"Pošto sam već bio član mlade reprezentacije za mene je bilo normalno da ću, kad me pozovu, igrati za Austriju na Evropskom prvenstvu", rekao je on.

Kalajdžić kaže da je ekstremno ponosan što može da igra za Austriju.

"Rođen sam u Austriji, moji prijatelji i porodica žive ovdje. Volim ovu zemlju", rekao je on.

Međutim što se tiče budućnosti, u razgovoru sa novinarima, on je ostao tajanstven.

Pošto Kalajdžić još nije igrao za prvi tim Austrije može da se, ako dobije poziv iz Srbije, se odluči za drugi nacionalni dres.

"To su sve spekulacije. Ako bi došlo do toga onda ću se o tome izjasniti", poručio je on.

Međutim, Kalajdžić se osvrnuo na najboljeg igrača mlade srpske reprezentacije i novog centarfora Real Madrida Luku Jovića.

"Kada vidite šta je on u godinama, u kojima sam ja, već sve uspio, onda on može biti samo dobar uzor", kaže Kalajdžić.

Najavljuje i da ne putuje u Italiju da bi zadivio bilo kakve skaute, već želi da se prikaže u najboljem svjetlu i vidi gdje se, u međunarodnom poređenju, nalazi.

Što se tiče promjene klupske sredine, Kalajdžić poručuje da bi iz Admire otišao samo ako dobije "odgovarajući ukupni paket".

"Moram da imam utisak da bih dobio mogućnost da igram i da u toj sredini dalje napredujem", objasnio je on.

