Kalinić progovorio o sukobu s Dalićem

Hrvatski napadač Nikola Kalinić konačno je na promociji u Atletiko Madridu progovorio o incidentu sa Svjetskog prvenstva, kada ga je selektor "vatrenih" Zlatko Dalić izbacio iz tima.

Dalić je htio da uvede Kalinića pet minuta prije kraja meča s Nigerijom na Mundijalu u Rusiji, ali je ovaj to odbio rekavši da ga bole leđa.

"To što se dogodilo u reprezentaciji, dogodilo se. Bila je to odluka selektora koji nije htio da računa na mene, a ja sam prihvatio takvu odluku. Nisam igrao i nisam mogao da pomognem Hrvatskoj da ostvari veliki rezultat, pa nisam htio ni da uzmem srebrnu medalju. Nije bilo mog doprinosa. Neka ostane na tome. Sada me čekaju novi izazovi", kazao je Kalinić.

I dalje je nepoznato hoće li se njegovo ime naći 20. avgusta na spisku koji Dalić treba da objavi za prijateljski meč s Portugalom, a pet dana kasnije startuje Liga nacija, u kojoj su im prvi rivali Španci.

Doskorašnji fudbaler Milana je potpisao trogodišnji ugovor s "jorgandžijama", a svjestan je da ga očekuje velika borba s Antoanom Grizmanom i Dijegom Kostom za mjesto u timu.

"Antoan i Dijego su možda najbolji napadači u Evropi. Boriću se da zaslužim minute. Biće tokom sezone i trenutaka umora, kao i trenutaka dobre fizičke forme za svakog od nas. Nadam se da ću igrati", istakao je Kalinić.

Hrvatski fudbaler je u karijeri igrao još za Hajduk, Blekburn, Dnjipro i Fiorentinu.