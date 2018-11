Kamenovanje fudbalera Boke odložilo Superklasiko

Fudbaleri Boke Juniors i River Plejta trebalo je da se sastanu u revanš meču finala Kopa Libertadoresa, ali je meč odložen.

Poslije spektakla u prvom meču (2:2) sve je bilo spremno za revanš finala, ali je meč odložen zbog velikih nereda uoči meča.

Fudbaleri Boke Juniors su kamenovani od strane navijača Rivera i jednostavno nisu bili u stanju da odigraju duel.

Navijači Rivera su ubacili kamenje u autobus fudbalera Boke, a koristili su i suzavac. Povređeno je nekoliko fudbalera prilikom napada, od kojih je par završilo u bolnici. Kapitenu Pablu Peresu staklo je završilo u oku, ali on je bio spreman da počne meč.

Predsjednik FIFA Đani Infantino je navodno zaprijetio Boki da mora da odigra meč, ili će u suprotnom biti diskvalifikovana, kažnjena finansijski i izbačena iz takmičenja na pet godina.

Dugo se polemisalo da li će se meč uopšte odigrati, a on je prvobitno pomjeren – sa 21.00 na 22.00, a zatim na 23.15 po srednjeevropskom vremenu.

Par minuta nakon što je prošao poslednji termin odigravanja čelnici FIFA, AFA i CONMEBOL-a su odlučili da se utakmica ipak odložni poslije "džentlmenskog dogovora".

Navijači Rivera koji nisu bili na stadionu su se sve vrijeme "jurili" sa policijom, koja je bila primorana da upotrebi gumene metke.

Meč je zvanično pomjeren za nedelju i igraće se od 21.00 po srednjeevropskom vremenu. Nema nikakvih zvaničnih informacija, ali moguće je da River bude kažnjen zbog ponašanja navijača i da se susret na Monumentalu odigra bez publike.

The fights outside the stadium are getting more tense, reports suggesting that non-football fans are are joining and participating in the protests against the police. pic.twitter.com/XbFwg1VUrP