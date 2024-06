Kanađanin na meti rasističkih uvreda zbog starta nad Mesijem (FOTO)

Kanadski fudbaler Mojze Bombito dobio je brojne uvrede na rasnoj osnovi putem društvenih mreža, poslije njegovog starta na igraču Argentine Lionelu Mesiju tokom utakmice na Kupu Amerike.

Bombito je oštro startovao na Mesija tokom utakmice koja je jutros odigrana u Atlanti, u kojoj je Argentina pobijedila 2:0, na početku Kupa Amerike na kome brani titulu.

Fudbalski savez Kanade saopštio je da je upoznat sa rasističkim uvredama koje je dobio jedan igrač reprezentacije poslije utakmice i da o tome razgovara sa kontinentalnim nadležnim fudbalskim organima.

Bombito je na Instagramu objavio poruku: "Moja divna Kanada. Nema mjesta tim s.......".

Mesi je ostao u igri poslije starta Bombita i asistirao je kod drugog gola koji je postigao Lautaro Martines, prenosi B92.

Moïse Bombito’s response to the racist comments is just too good FUCK RACISTS!!! pic.twitter.com/CRCGDrAS1C