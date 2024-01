Kanselo otvorio dušu: Majka mi je umrla pred očima

Fudbalski reprezentativac Portugala i zvijezda Barselone Žoao Kanselo prisjetio se tragične smrti svoje majke.

Radi se o događaju iz januara 2013. godine kada je Filomena Kanselo, njegova majka, stradala u saobraćajnoj nesreći. Taj događaj je umalo doveo do toga da sjajni Kanselo prestane sa fudbalom.

Filomena je ostavila Žozefa, Kanselovog oca, na aerodromu, a onda u povratku doživjela nesreću u blizini Lisabona.

Žoao i njegov brat Pedro su spavali u automobilu u trenutku nesreće i zadobili su lakše povrede, ali je njihova majka preminula.

Tada je Žoao imao svega 18 godina. U to vrijeme je nastupao za B tim Benfike, predviđala mu se velika karijera koja se nakon te tragedije umalo završila.

''Osjećao sam se poput robota koji mora obaviti svoj posao, zatim otići kući, zatim još jedan dan. Iz dana u dan. Kad sam izgubio majku, nisam uživao u fudbalu, igrao sam jer sam morao. Stvarno sam mislio odustati jer više nije imalo smisla'', kazao je on.

Ps nastavio:

''Ali zaposleni Benfike su stalno zvali, tražili me da se vratim jer su vjerovali u moj potencijal'', otvorio je dušu Kanselo.

Otkrio je da je veliku ulogu u nastavku karijere odigrao i njegov otac Žozef.

''Rekao je da me trebaju i on i moj brat, trebaju me da bi mogli nastaviti dalje i morao sam postati glava kuće. Tada sam već potpisao profesionalni ugovor s Benfikom i veliki dio svog novca korišten je za uzdržavanje porodice, pa sam odlučio ponovno igrati. Moja se ljubav prema igri postupno počela vraćati, osmijeh mi se polako vratio. To je ono o čemu se radi u životu. Koliko god naši gubici bili veliki, moramo nastaviti'', ispričao je Kanselo.

Rekao je da je gubitak majke obilježio njegov život, ali i profesionalnu karijeru. Uspio je napraviti karijeru i iskoristiti svoj potencijal, ali praznina je u srcu jer nema majke.

''U Portugalu joj uvijek idem na grob. To mi je kao obaveza. Tamo se osjećam dobro, pored nje. Veliki dio moje ljubavi prema fudbalu dugujem njoj. Proživio sam sjajne trenutke s njom. Često kada igram osjećam da me ona gleda'', poručio je Kanselo u emotivnoj ispovijesti.

Inače, Kanselo je nakon Benfike imao zanimljiv put. Bio je u Valensiji, potom u Interu, Juventusu, a od 2019. je postao član Mančester sitija. Pola prošle sezone je bio na pozajmici u Bajernu, a od ove je stanovnik Barselone.

