Kantona: Murinjo nije za Junajted, trebali su dovesti Gvardiolu

Erik Kantona, nekada sjajni francuski fudbaler, koji je najslavniji dio karijere proveo u Mančester junajtedu, smatra da njegov nekadašnji klub nema adekvatnog menadžera. Prema njegovom mišljenju Junajted je klub koji ne bi treba voditi Žoze Murinja, nego Pep Gvardiola.

“Volim Murinja. Ima dobar karakter, ali ne za Junajted. Trebali bi imati Gvardiolu za trenera. Trebalo je da bude tamo, ali on radi magiju s drugim klubom, čije ime ne mogu ni da izgovorim", iskren je Kantona u razgovoru za britanske medije.

Francuz dodaje da je početak sezone i da je teško reći gdje će Mančester junajted biti na kraju, ali je naglasio da je to veliki klub i da će uvijek biti velik.

"Oni će pobijediti neke stvari u igri, znam da hoće. Ali, kako igraju? To ne izgleda dobro. Menadžer ih tjera da igraju na pogrešan način za navijače. Nema zabave, nema kreativnosti", naglašava Kantona.

Iako se od završetka karijere 1997. godine nije previše bavio trenerskim poslom, kaže da bi rado prihvatio poziv da preuzme Mančester junajted. Kantona je četiri godine bio selektor reprezentacije Francuske u fudbalu na pijesku.

"Želio bih da budem trener Junajteda i kada bi me zovnuli došao bih. Uživao bih u tome. Znaju gdje sam. Onda ćemo ponovo igrati kreativan fudbal. Bilo bi to odlično za navijače, kao u vrijeme Aleksa Fergusona. On je dozvoljavao igračima da budu kreativni i tretirao ih je kao pojedince. Svi se osjećali voljeno. Uvijek nas je hvalio. Dobar lider, dobar čovjek", zaključio je Kantona.

Legendarni Francuz, koji je odlučio karijeru okončati na vrhuncu slave u 30. godini, u dresu Mančester junajteda za četiri i po sezone odigrao je 185 utakmica i postigao 82 gola.