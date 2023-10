Kapiten Orenburga dobio poziv Miloševića: Spreman sam da igram za BiH

Reprezentacija BiH odradila je prvi trening pred duel kvalifikacija za EURO protiv Lihtenštajna u petak, što će ujedno biti i debi Save Miloševića na klupi "zmajeva".

Nosi selektor BIH odmah po preuzimanju selekcije suočio se sa kadrovskim problemima, prije svega u defanzivnoj liniji. On neće moći da računa na Anela Ahmedhodžića, koji nije došao na okupljanje reprezentacije, a zbog povrede su otpali i Adnan Kovačević i Denis Hadžikadunić.

Zbog toga je Milošević bio primoran da uputi naknadne pozive, a jedan od njih dobio je i kapiten ruskog Orenburga, Renato Gojković. Nekadašnji fudbalera tuzlanske Slobode, Čelika, Istre, albanske ekipe Partizani i Zrinjskog dobio je poziv u A selekciju kojoj bi se trebao priključiti u utorak.

"Za mene je ovo ispunjenje dječačkog sna. Čitavog života igraš fudbal i nadaš se da dobiješ poziv za A selekciju, čekam da vidim kako je to iznutra, da vidim kako je to da predstavljaš svoju zemlju, čuješ himnu... To jedva čekam. Da li ću to dočekati na terenu, na klupi, na tribinama ne znam, ali najbitnije mi je da sam dobio poziv da budem u toj ekipi“, rekao je za MONDO Gojković koga je naš poziv zatekao na aerodromu u Moskvi.

Prije dva dana odigrao je meč sa Orenburgom u ruskom prvenstvu, a danas je dobio poziv koji se ne odbija.

"Danas tokom dana Misimović me nazvao, pitao me da li sam spreman, rekao sam uvijek. Rekao mi je da pakujem kofere, Hadžikadunić je zbog povrede otpao sa spiska, u međuvremenu se desilo da još dva štopera neće moći igrati. Sa selektorom se još nisam čuo, vidjećemo se kada stignem".

Gojković je imao priliku da obuče dres reprezentacije, igrao je za U19 i U21 selekciju, ali je osjećaj, kako priznaje, sada prilično drugačiji.

