Kapiten engleskog velikana tukao se na ulici (VIDEO)

Kapiten Njukasla Džamal Lasels našao se u centru skandala nakon što se na ulici potukao sa nekolimo muškaraca.

Tuča se dogodila 20. avgusta nakon noćnog izlaska, a video snimak koji se pojavio na društvenim mrežama mnoge je šokirao.

Ukoliko je vjerovati britanskim medijima, Laselsa je napala veća grupa momaka, a u tuči je zadobio povrede, da bi se nakon čitavog haosa u istragu uključila i policija.

Lasels je nakon incidenta pozvao policiju i rekao da mu je banda prijetila da će njega i njegovog brata upucati.

Jamal Lascelles caught up in a brawl Sunday evening. The Newcastle defender wearing a black T-shirt and green gilet. pic.twitter.com/rZaWk8z2bL