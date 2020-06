Kataiju otkaz u Americi zbog rasističkih poruka supruge

Aleksandar Katai, reprezentativac Srbije i bivši fudbaler Crvene zvezde, dobio je otkaz u ekipi Los Anđeles Galaksija, nakon rasističkih poruka njegove supruge Tee o protestima u Americi.

"LA Galaksi rastao se sa Aleksandrom Kataijem", stoji u objavi američkog kluba na Twitteru.

The LA Galaxy have parted ways with Aleksandar Katai. pic.twitter.com/mcu0fTreC8