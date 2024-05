Katić: Protiv najjačih selekcija ići na pozitivan rezultat

Prvi put na okupljanje fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine došao je Nikola Katić, defanzivac Ciriha.

Bh. tim sprema se na Ilidži za prijateljske utakmice sa Engleskom i Italijom, a Katić protiv jednih od najboljih reprezentacija svijeta najavljuje puno bolje izdanje „zmajava“ u odnosu na minule kvalifikacije.

“Prvo moje okupljanje sa reprezentacijom BiH. Sigurno da je sve pozitivno, dobrodošlica od stručnog štaba i saigrača je na vrhunskom nivou. Drugačiji je sistem nego u klubu, ali profesionalni smo i prilagodba mora biti brza. Za sada je sve pozitivno i nadam se da ćemo nastaviti u tom tonu”, kazao je defanzivac Ciriha i dodao:

“Teško je očekivati neki spektakularan rezultat. Ipak, svaki sportista mora imati ambicije i težiti ka najvećim ciljevima. I mi se moramo tako postaviti. Naravno, javnost je pesimistična zbog prijašnjih rezultata, ali mi smo ti koji smo na prvoj liniji i moramo okrenuti te stvari i već protiv najjačih selekcija ići na pozitivan rezultat”.

Katić je ranije nastupao za omladinske selekcije Hrvatske, ali je sada izabrao bh. boje.

“BiH je država u kojoj sam rođen, u kojoj žive moji roditelji i u kojoj ću živjeti, nadam se kada završim karijeru. Takav je neki plan. Kada je došao prvi poziv od Emira Spahića, meni je to odmah bilo profesionalno kako bi trebalo da izgleda. Emir je došao kod mene kući, zatim selektor je sjeo na avion i došao u Cirih, pa Saša Papac je sjeo na avion i došao u Cirih. Nino Milenković me toliko puta zvao, tražio i objašnjavao. To mi je pokazalo da ovaj stručni štab računa na mene ozbiljno te da ja mogu promijeniti sportsko državljanstvo i doći tu. Nisam ovdje došao na mjesec ili dva, već sam došao do kraja svoje fudbalske karijere. Želim da budem svaki put tu kada je okupljanje reprezentacije”, objasnio je Katić.

Novi „zmaj“ ističe da mu motiva ne nedostaje.

“Reprezentacija je velika čast. Krenuo sam iz male sredine preko treće hrvatske lige i uvijek me vodila ta želja. To ima mnogo naših sportista. Nemamo nikakve uvjete kada krećemo i to me vodilo. Do sada sam ostvario dobre stvari i mislim da me čekaju još veće stvari. Imam motiva i želje da se dokažem. Na meni je da radim, a reprezentacija će mi puno pomoći. Ja ću se truditi da pomognem reprezentaciji i čast mi je da sam tu“, istakao je Katić.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.