Kavani produžio ugovor s Junajtedom

Iskusni urugvajski napadač Edinson Kavani i naredne sezone će igrati za Mančester Junajted, potvrđeno je iz ovog engleskog kluba.

Kavani je produžio ugovor s Crvenim đavolima do juna 2022. godine, a uprava kluba se na ovaj potez odlučila nakon što je napadač postigao 15 golova ove sezone te bio ključan u Premijeršipu i Ligi Evrope.

"Tokom ove sezone sam zavolio klub i sve ono što on predstavlja. Osjećam povezanost sa saigračima i uposlenicima kluba koji rade iza scene. Oni mi daju dodatnu motivaciju svakog dana, siguran sam da zajedno možemo ostvariti velike stvari. Od trenutka kad sam stigao ovdje, osjetio sam da mi menadžer vjeruje. Ovo povjerenje igraču pruža savršenu priliku da igra najbolji fudbal i zahvalan sam na tome. Dirnut sam koliko su navijači željeli da ostanem, daću sve od sebe da ih svojim performansama usrećim. Još nisam igrao pred navijačima na Old Trafordu, jedva čekam da se to ostvari", izjavio je Kavani nakon potpisa ugovora.

Zadovoljan produženjem saradnje bio je i menadžer Mančester Junajteda Ole Gunar Solskjer.

"Kada je dolazio, rekao sam da će donijeti energiju ovoj grupi, nisam pogriješio. Postao je sve ono što sam zamišljao. Njegov karakter je donio mnogo toga ovoj ekipi, ima pobjednički mentalitet. Edinson posljednji odlazi sa treninga i pravi je primjer mladim igračima svojim profesionalizmom", poručio je Solkskjer.