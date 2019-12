Kćerka predsjednika kluba zatrudnila sa Nigerijcom, Slovenac mu dao otkaz

Nigerijski fudbaler dobio je otkaz u Drugoj ligi Slovenije zbog toga što je kćerka predsjednika kluba zatrudnila sa njim.

Igrač koji je želio ostati anoniman je dao intervju za nigerijske medije u kojem je najavio tužbu.

"Potpisao sam trogodišnji ugovor ove godine, no našao sam se u problemu u novembru kada je moja djevojka zatrudnjela. Ona je kćerka predsjednika kluba, a čim je čuo za to pozvao me na razgovor u kancelariju", priča fudbaler.

On je predsjedniku kluba objasnio da su oni u vezi i da su planirali dobiti dijete, no djevojkin otac nije bio oduševljen time.

"On mi je poručio da ne dolazim na treninge dok mi ne da dozvolu. Nakon sedam dana ponovo me pozvao i uručio mi otkaz zbog nediscipline. Zbog toga ću ga tužiti FIFA jer sam otjeran zbog toga što sam u vezi sa predsjednikovom kćerkom", govori Nigerijac.

Više od otkaza boli ga to što je razdvojen od djevojke.

"Vratio sam se u Nigeriju i nemam kontakt sa njom. Mi se volimo, a otac joj je zabranio da budemo u kontaktu. Ne znam šta će biti sa njom i djetetom. Čak ni moji bivši saigrači mi ne smiju ništa reći jer se boje da ne završe kao i ja. Sve je ovo zbunjujuće", dodao je.

Četiri nigerijska fudbalera počeli su ovu sezonu u Drugoj ligi Slovenije, a to su Bede Osuji, Temitope Nelson, Gerald Čijoke i Sulejman Adedoja, ali nije poznato o kojem od njih se radi.

