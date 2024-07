Kejn: Ekstremno bolan osjećaj

Kapiten reprezentacije Engleske Hari Kejn bio je utučen nakon poraza od Španije u finalu EURO.

Kejn nije bio od korisi ekipi, zaradio je žuti karton u prvom poluvremenu, nije bio ni blizu postizanja gola, pa ga je Sautgejt zamijenio u 61. minutu.

Na kraju, sa klupe je svjedočio još jednom teškom trenutku za Engleze - novom porazu u finalu EURO.

Poslije meča tješio se sa saigračima.

"Teško je rečima opisati kako se svi mi sada osjećamo. Teška utakmica. Učinili smo sve da se vratimo u meč i borili se da to učinimo. Teško je kada primite gol u posljednjim minutima. U prvom poluvremenu smo se mučili, nismo mogli da uzmemo loptu duže u naš posjed. Drugo poluvrijeme je bilo bolje i došli smo do gola. Uhvatili su nas na tu poprečnu loptu i to je bio kraj. Propustili smo priliku, ali doći do finala nije nimalo lako. Morate iskoristiti ovakve prilike kad vam se ukažu a mi to ponovo nismo uspjeli. Ekstremno bolan osjećaj i boljeće dugo. Selektor će razmisliti da li će nastaviti da vodi tim, željeli smo da pobijedimo za njega", rekao je Kejn još "vruće glave".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.