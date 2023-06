Kejn odabrao gdje želi nastaviti karijeru

Kako prenose brojni etablirani evropski insajderi i mediji, Bajern Minhen je poslao prvu zvaničnu ponudu za prvu zvijezdu Totenhema, Harija Kejna.

Radi se o svoti od 70 miliona evra za kapitena Engleske i "Pijetlova", plus bonusi, potvrđuje novinar Dejvid Ornstajn.

Totenhem je tu prvu ponudu odbio.

Kejn ima još godinu dana ugovora sa londonskim timom.

Želja za odlaskom u Minhen jednaka je namjeri da ga Bajern dovede. On im je trenutno prva želja među napadačima.

