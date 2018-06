Kejn u sudijskoj nadoknadi srušio Tunis

Fudbalska reprezentacija Engleske savladala je Tunis rezultatom 2:1 u drugoj utakmici grupe G na Svjetskom prvenstvu u Rusji.

Pobjedu Engleskoj donio je Kejn sa dva pogotka.

Jedini pogodak za Tunis postigao je Sasi udarcem sa bijele tačke.

Englezi su od samog starta počeli da pritišću Tunis. To im se isplatilo već u jedanaestom minutu. Nakon ubačenog kornera, golman Tunisa Hasen je sjajno odbranio udarac Stonsa glavom, ali ju je poslao na nogu Kejnu, koji je zatresao mrežu za prednost svoje ekipe.

Nakon pogotka golman Tunisa je morao da napusti igru, jer je nezgodno pao prilikom odbrane i povrijedio se.

Nastavili su Englezi da napadaju, šanse su se nizale jedna na drugu, ali su Tunižani uspijevali da sačuvaju svoj gol. Redom su pokušavali Dele Ali, Kejn, Stons, ali njihovi pokušaji nisu urodili plodom.

Onda u 35. minutu Tunižani bukvalno ni iz čega dolaze do poravnanja. Bron je uputio loš centaršut, a lopta je preletjela sve igrače u kaznenom prostoru. Međutim onda je na scenu stupio Voker koji je nesmotreno udario lakotm Ben Jusefa, i napravio penal.

Siguran sa bijele tačke bio je Sasi.

Bio je to konačan rezultat prvog poluvremena, a u drugom dijelu igre gledali smo potpuno drugačiju igru Engleske. Gordi albion nije pružio toliko kvalitetan fudbal iako je kontrolisao igru. Tunižani su se navikli na njihovu igru, te disciplinovano djelovali u odbrani.

