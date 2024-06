Kenana: Sferopulos traži fajtere

Novi košarkaš Crvene zvezde, Ajzea Kenan je dao opširan intervju sa grčki "sport24" u kom je govorio o brojnim temama, a dotakao se i svog budućeg kluba.

Iskusni šuter je istakao kako Crvena zvezda nije jedini klub koji je želio da ga dovede u svoje redove, kao i da je čekao ponudu Olimpijakosa.

"Da, bilo je još nekoliko timova koji su me htjeli. Doduše, sa njima nisam pričao, jeste moj agent. Rekao sam mu da ne želim da se bavim bilo kakvim ponudama koje nisu dovoljno ozbiljne za mene. Kada se sezona završila, stvari su se uozbiljile, tada sam se uključio u priču i video o čemu se radi. Najvažnija činjenica je da sam čekao Olimpijakos da se izjasni ili da izađe sa ponudom, ali se to nikad nije desilo. Tako da sam nastavio dalje i izabrao ono što mislim da je najbolje za mene", izjavio je Kenan, Arena sport.

Amerikanac je rekao i kako je izabrao srpski klub jer je stekao utisak da ga oni najviše žele.

"Svi znaju da želim da budem tamo gdje se osjećam prihvaćeno i to je mjesto gdje želim da budem i da igram košarku. Želim da igram na najvišem nivou i da pobjeđujem. Suština je da ste tamo gdje vas žele. Nema to veze sa navijačima, oni uvijek imaju igrače koje vole i koje ne vole. I to se računa, jer uvijek je prijatno osjetiti ljubav koju dobijate od ljudi, ali na kraju dana to nisu ljudi koji odlučuju o tome ko će igrati, kada i koliko dugo. Navijači ne donose te odluke. Zato se nikada ne ljutim zbog toga šta kaže svet oko vas, jer taj svet vas ne definiše ko ste zapravo. Želite da budete tamo gdje osjećate da vas žele i da vas vrednuju. Želite da budete tamo gdje vjeruju u vas, tamo gdje vjeruju koliko možete. To su dvije najvažnije stvari za mene. Da ste tamo gdje ljudi koji odlučuju žele da vas vide u timu i koji vas cijene. U ovom trenutku moje karijere samo želim da budem tamo (u Zvezdi) jer osjećam da mogu mnogo da pružim. I želim da budem tamo gdje ću biti u stanju to da uradim."

Kenan je već razgovarao sa trenerom crveno-bijelih, Janisom Sferopulosom i rekao je kako mu se dopadaju njegove zamisli.

"Jedva čekam da počnem. Razgovarao sam sa Sferopulosom i shvatio šta želi da gradi. Zaista mi se dopada. Biće to novi izazov za mene i unapred mu se radujem. Što se tiče ekipe, vidite da Evroliga napreduje iz godine u godinu, sve je bolja. Vidite i da su svi timovi sve jači iz sezone u sezonu, tako da neće biti ništa lako. Mislim da će naredne sezone biti mnogo dobrih ekipa koje će se boriti do samog kraja za plej-of, kao i minule sezone", rekao je Kenan.

Pa je dodao.

"On želi da pobjeđuje. Pobjeđivao je na najvišem nivou. Vodio je mečeve za titule. Pričao mi je priče. Gladan je pobjeda. Želi da formira grupu fajtera koji imaju isti mentalitet da izađu na teren i da daju sve od sebe u oba pravca. Motivisan je da transformiše Zvezdu i usmjeri je na pravi put. Ja sam tu da mu u tome pomognem", zaključio je Kenan.

