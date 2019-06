Kenijskom fudbaleru niko ne vjeruje koliko ima godina

Reprezentacija Kenije fotografisana je ove sedmice uoči njene prve utakmice na Afričkom kupu nacija protiv Alžira.

Talentovana ekipa je trenirala u dobrom raspoloženju uoči sutrašnje velike utakmice, a glavne zvijezde su Viktor Vanjama, Majkl Olunga i napadač Ajub Masika Timbe.

Međutim, to nije bilo jedino što se moglo primijetiti na rutinskom treningu.

Defanzivac Džoaš Onjango, koji igra za Gor Mahiju u kenijskoj Premijer ligi, smatrao je da je dobra ideja da oboji bradu uoči otvaranja turnira.

Ubrzo su se mnogi na društvenim mrežama pitali da li je on zapravo 26-godišnjak jer su fotografije postale viralne.

Meet Kenyan defender Joash Onyango, he is 26 years old, same age as Jesse Lingard. pic.twitter.com/xUocLQzA86