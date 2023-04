Kidnapovan bivši fudbaler Partizana (FOTO)

Nekadašnjeg fudbalera Partizana Mohameda Zabiju otela je jedna ekstremistička grupa u Libiji, javljaju beogradski mediji.

Poznati tuniški novinar Suhail Kmira je izvijestio o ovom kidnapovanju ne navodeći više detalja, prenosi Kurir.

Zabija je fudbaler poznatog kluba iz Libije - Itihad Tripoli.

Libijac je u Partizanu bio u sezoni 2012/13. Odigrao je devet mečeva i postigao jedan gol. Nije se prilagodio na rad i život u Beogradu pa je brzo došlo do rastanka sa crno-bijelima.

Libya International and Ittihad Tripoli Player, Mohamed Zaabia, was allegedly kidnapped by an armed group in #Libya Zaabia played for Esperance de Tunis in Tunisia. pic.twitter.com/WsNKhbCW2W