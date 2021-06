Kiks Španije na startu Eura, Olsen spasio Šveđane

U trećem meču koji je bio na programu prvog kola grupne faze Evropskog prvenstva, Španija je na domaćem terenu u Sevilji remizirala sa reprezentacijom Švedske 0:0.

Protiv švedskog "autobusa" se nije moglo. Vikinzi su odigrali perfektnu utakmicu defanzivno na "La Kartuhi", nisu dopustili Španiji da uđe i pravi dar-mar po šesnaestercu, već su je maksimalno ograničili i uglavnom su im dopuštali da tek sa distance upućuje udarce ka golu. Blistao je Olsen na golu, spriječio je nekoliko veoma izglednih šansi Danija Olma u prvom poluvremenu i Đerara Morena u nadoknadi vremena drugog, pa je Švedska zasluženo uzela bod - 0:0.

Čitav tok utakmice bio je onakakav kakav se predviđao. Španci su se oslonili na igru sa velikim brojem dodavanja, dok su na drugoj strani Šveđani forsirali igru iz kontre, koja im je u jednom momentu umalo donijela dobar rezultat. Čvrsto su igrali nazad Vikinzi, zatvorili su prilaze golu i Furija se mučila da stvori neke konkretnije prilike.

Od samog početka su Španci krenuli sa dodavanjima, za prvo poluvrijeme imali su ih nešto više od 500, a posed je bio na njihovoj strani - i to tokom čak 79% vremena. Izgledala je ta inicijativa prilično jalovo, mada je Dani Olmo u 16. minutu prvi pripretio kada je šutirao glavom u petercu, a Olsen skinuo njegov udarac vrhovima prstiju i proslijedio ga u korner.

Uslijedilo je prilično "mrtvih" 20 minuta utakmice tokom kojih su i Šveđani došli do daha. Sve više se igralo na polovini Furije, a kao rezultat toga vidjeli smo i šansu prvog poluvremena. Bilo je to u 41. minutu utakmice, kada je Aleksander Isak sam sebi stvorio prostor na petercu, šutirao je, lopta je pogodila Ljorentea na putu ka golu i završila na stativi. Samo tri minuta kasnije je Dani Olmo odlično šutirao sa 20 metara na drugoj strani, ali ni to nije bilo dovoljno da vidimo gol pošto se ispriječio Olsen.

Uvodna prva polovina drugog poluvremena bila je zaista bez ikakvih većih prilika. Jedino što je bilo vredno pomena vidjeli smo u 61. minutu kada su Šveđani odigrali zaista lijepu kontru, lopta je došla do Aleksandera Isaka na desnoj stativi, on je nesebično poslao pas na suprotnu stranu sa Markusa Berga, ali ovaj nije dobro zahvatio loptu i ona je završila u gol-autu.

Sve je pokušavao španski selektor, mijenjao je napadače kao na traci, napustio je teren i ponajbolji među njima danas - Dani Olmo, ali put do gola bio je zaista nepoznat. Čak ni publika na tribinama "La Kartuhe" nije uspjela da trgne Furiju.

