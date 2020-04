Kineski fudbaler prepravljao tablice pa završio u zatvoru

Kineski Gvandžo Evergrande uručio je otkaz fudbaleru Ju Hančaou, nakon što ga je policija uhvatila da koriguje tablice na svom mercedesu, kako bi se svakodnevno vozio.

Hančao je inače iz Lioaninga, tamo su mu i registorvana kola, a kako u Gvangdžou važi pravilo da se automobili sa tablicama koje ne pripadaju tom gradu mogu voziti četiri dana, pa četiri ne, Hančao je pribjegao prestupu, pa je slovo "E" prefarbao kako bi imao "F" na tablici, samim tim i dozvolu da vozi kola kao da je lokalac u Gvangdžou.

Ipak, kamera je sve snimila, pa je Hančao, osim što je završio na naslovnim stranama, morao da odleži 14 dana u zatvoru i da plati kaznu.

Guangzhou Evergrande midfielder Yu Hanchao, also a national team player, was sacked by the Chinese Super League champion after he was caught fabricating his own car plate. He will also face a 15-day detention and a fine of 5,000 yuan (US$708.73). pic.twitter.com/a6HXlVBNkF