Kinezi grade svemirski brod za fudbal od 1,5 milijardi evra

Kineski fudbalski klub Gvangdžu Evergrande krenuće u izgradnju supermodernog stadiona.

Kapacitet zdanja, koji će biti u obliku latica cvijeta, biće čak 100.000 mjesta i koštaće vrtoglavih 1,5 milijardi evra.

Kinezi najavljuju da će biti otvren već 2022. godine u Gvangdžuu, gradu poznatom kao Cvjetni grad.

(B92.net)

Chinese champions #Guangzhou #Evergrande on Thursday began building a new stadium costing 12 billion yuan ($1.7 billion) and boasting a 100,000 capacity, The #stadium, which will be one of the world's largest arenas, is scheduled to be ready by the end of 2022. pic.twitter.com/oqvZYZsjd9