Kinezi na neretvanskom derbiju: "Hong Kong is not China"

Ono što je u Italiji Roma - Lacio, u Njemačkoj Borusija Dortmund - Šalke, a u Argentini River - Boka, u neretvanskoj dolini je Neretvanac - Neretva. Tamo je to derbi svih derbija, vječno rivalstvo i neretvanski "El klasiko.

Na otvaranju 3. HNL Jug u Opuzenu završilo je 1:1, na tribinama je bilo više od 1.000 ljudi, domaći kažu da ne pamte takvu posjetu i atmosferu, a derbi je, piše likemetkovic.hr, imao čak i međunarodno obilježje "diplomatskog incidenta" u najavi.

Na utakmicu su došli i kineski radnici s gradilišta Pelješkog mosta.

Došli su podržati opuzenski Neretvanac, a digli su i transparent: "Mi volimo Hrvatsku...gradimo mostove prijateljstva!"

Ne baš prijateljski gledali su Kinezi u transparent s druge strane koji su izvijesili navijači Neretve, "Blue white killersi".

"Hong Kong is not China", pisalo je na transparentu.

I tako je prvi put u istoriji neretvanski derbi dobio međunarodno obilježje.

"Kineza je bilo 50-ak, smjestili su se na tribinu i čekali da počne utakmica. Sve je, od njihovog ulaska na stadion i dizanja transparenta, izgledlao disciplinovano, gotovo vojnički. Napisali su i na kineskom jeziku da vole Hrvatsku i da grade mostove prijateljstva. Pisalo je još nešto, ali nisam dobro vidio što. No navijači Neretve iz Metkovića saznali su da će Kinezi doći podržati Neretvenac pa su pripremili svoj transparent. Kad su ga podigli, među kineskim navijačima nastao je žamor. Pričali su jedni s drugima, vadili mobilne telefone i snimali", ispričao je čitalac koji je bio na derbiju.

Ali nije dugo taj transparent bio istaknut. Policajci su ušli na tribinu među gostujuće navijače, zamotali su krpu i spremili je daleko od očiju kineskih navijača pa se poruka do kraja utakmice, koja je na otvaranju sezone završila 1:1, više nije pojavljivala.

"Pitao sam kasnije policajca što se dogodilo. Rekao mi je da su Kinezi ispitivali što tačno piše na transparentu, od riječi do riječi. I da su odlučili maknuti transparent da ne bi nastala kakva frka, međunarodni incident", dodao je čitalac.

Hongkong, iako dio Kine, funkcioniša kao samostalna država sa svojim zakonima, valutom i sportskim reprezentacijama, drukčijim političkim sistemom od kontinentalne Kine i njegovo nezavisno sudstvo djeluje pod sistemom "običajnog prava".

Posljednjih mjeseci tamo traju masovni protesti protiv kineskih vlasti zbog zakona o izručenju, koji je u međuvremenu povučen, ali protesti i dalje traju.

Ovo je bio 51. derbi koji u dolini Neretve zovu "El klasikom". Godinama traje to rivalstvo, još od 1946. kad su prvi put igrali. Nisu stalno bili u istom rangu pa su navijači znali čekati godinu, dvije, tri, da se opet sretnu s najvećim rivalima.

Kako priča jedan sagovornik, dobro upućen u neretvanski derbi, ovaj potez navijača Neretve nije ništa prema onome što je znalo biti posljednjih godina.

"To sve treba gledati kao navijačko nadmudrivanje. Nije tu bilo mržnje i nereda, to je podbadanje i ko će kome bolje smjestiti. Pa jedne godine su navijači na teren iznijeli sankuk! Svake godine bude nešto, ove godine, to već sad možemo reći, poveli su navijači iz Metkovića. Ne znam kako, ali saznali su da će Kinezi podržati Neretvanac. I donijeli su transparent koji je, pa sad možemo se i našaliti, mogla izazvati međunarodni incident ", ispričao je svjedok događaja s derbija.

(24sata.hr)