ZAGREB - Selektor hrvatske fudbalske reprezentacije Zlatko Dalić dobo je ponudu od jednog kineskog kluba vrednu osam miliona evra godišnje, prenosi Index.

Kako se navodi, taj klub nudi trogodišnji ugovor, plus bonuse, što znači da bi Dalić mogao da zaradi do 30 miliona, ali insistira na "brzom odgovoru", do kraja nedelje.

Dalić je ljetos napravio istorijski uspjeh plasmanom Hrvatske u finale Mundijala, a po povratku iz Rusije produžio je ugovor.