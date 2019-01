Kinezi žele Fajića, Seltik zainteresovan za Memiševića?

​Prema pisanju pojedinih rumunskih medija, najbolji strijelac Prve lige Federacije i napadač Veleža, Nusmir Fajić, navodno je dobio unosnu ponudu od kineske ekipe Dalijan, koju s klupe predvodi nekadašnji fudbaler Željezničara Dželaludin Muharemović.

"Telekomsport" piše da su Kinezi spremni na adresu Veleža poslati nevjerovatnu ponudu za bh. uslove u iznosu od 1,5 milion eura. Isti izvor navodi da se Krajova olako odrekla usluga sjajnog napadača, koji je odigrao svega pet utakmica za rumunski tim. Inače, Fajić već ima iskustva igranja u Kini, gdje je od 2016. do 2017. godine nastupao za Ksjang Leopardse, odakle je i prešao u Krajovu, iz koje je potom prešao u Krupu. Sjajni Fajić je ove jeseni predvodio Velež do ubjedljivog prvog mjesta u Prvoj ligi FBiH, a na 14 utakmica je postigao 18 golova. Za Fajića su zainteresovani i neki bh. premijerligaši, prije svega Tuzla siti, ali iz tabora "Rođenih" su do sada saopštavali da im je cilj zadržati Fajića, kao i okosnicu ekipe s kojom planiraju da se vrate u premijerligaško društvo. Velež nakon jesenje polusezone zauzima prvo mjesto sa 39 bodova, sedam više od drugoplasiranog Olimpika.

Škoti žele nekadašnjeg igrača Radnika iz Bijljine, Samira Memiševića

Potencijalni fudbalski reprezentativac BiH i nekadašnji igrač Radnika iz Bijeljine Samir Memišević nalazi se na meti slavnog Seltika, javili su škotski mediji. Memišević već treću sezone nastupa za holandski Groningen, u kojem je stekao status jednog od najboljih defanzivaca holandske lige. "Dejli Rekord" piše da bi kupovina ovog defanzivca bila idealna za aktuelne prvake Škotske, te da njegov profil u potpunosti odgovara onome što Seltik traži u odbrani. Navodno je i sam Memišević priznao da ga je pozvao velikan iz Glazgova.