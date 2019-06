Kinsi: Momak bi me ostavio da nisam prekinula Ligu šampiona

Kinsi Volanski (Kinsey Wolanski), djevojka koja se proslavila ulijetanjem na teren tokom finalne utakmice Lige šampiona između Liverpoola i Tottenhama, došla je s momkom, YouTuberom Vitalija Zdorovetkija (Vitalyjem Zdorovetskijem) u Split.

Vitaly je već bio u Hrvatskoj, kad se popeo na automobil bivšeg premijera Ive Sanadera, a Kinsey je ovo prvi put.

“Nije mi ovo prvi put, a ni zadnji da sam u Hrvatskoj”, rekao je YouTuber, dok je njegova djevojka rekla da su ovdje samo jedan dan.

“Obećao mi je da ćemo zajedno istraživati Hrvatsku, tako da se vraćamo”, kaže Kinsey kojoj je prvi utisak Hrvatske nevjerojatan.

“Da smo barem duže ovdje”, kaže Kinsey. Par sutra ide u Crnu Goru, a putovanje ukupno traje sedam dana tokom kojih će posjetiti sedam država.

Dok je Vitaly hvalio Kinsey kako je odlična djevojka i legenda zbog utrčavanja u teren, ona je otkrila kako je uopšte došlo do toga.

“Rekao mi je da će me ostaviti ako to ne napravim pa sam pomislila 's*anje, moram to napraviti' “, šali se Kinsey kojoj prekidanje utakmice nije predstavljalo problem. Kako kaže, bile su dvije ograde i samo je brzo trčala.

“Malo sam bila u pritvoru, ali sve je prošlo ok”, rekla je.

