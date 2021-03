Kipar namučio Hrvatsku, Modrić ispisao istoriju

Fudbalska reprezentacija Hrvatske upisala je prve bodove u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, pošto je u 2. kolu savladala selekciju Kipra sa 1:0 (1:0).

Hrvati su zadovoljni samo rezultatom i prvom pobjedom, iako su se svakako nadali ubjedljivijoj pobjedi radi "pumpanja" samopouzdanja poslije uvodnog poraza od Slovenije.

"Vatreni" su bili dominantniji tim na "Rujevici", ali nisu uspjeli više od jednog puta da zatresu mrežu rivala.

To je učinio samo Mario Pašalić u 40. minutu.

I to nije bila pretjerano uigrana akcija, već je više improvizacijom lopta došla do Pašalića, a on je glavom ugurao u mrežu.

Valja napomenuti da je samo minut prije ovog gola prvi čuvar mreže Kipra Demetriu Demetris morao da napusti teren zbog povrede, a zamijenio ga je rezervista Neofitas Mihail.

U finišu prvog poluvremena je poništen gol Ivanu Perišiću, a u 65. su Hrvati tražili penal, ali je sudija rekao da se igra nastavi.

Kako je meč odmicao, smanjivao se odnos u posjedu lopte, a Kiprani su krenuli po bod.

Ipak, nije bilo pravog pasa, a kvalitet vicešampiona svijeta je ipak na kraju došao do izražaja.

U ovom susretu Luka Modrić je ispisao istoriju hrvatskog reprezentativnog fudbala pošto je postao igrač sa najviše odigranih utakmica u dresu "vatrenih". On je upisao 135. nastup i tako dostigao Darija Srnu koji je bio dosadašnji rekorder hrvatskog nacionalnog tima.

Sljedeći meč Hrvatska igra za tri dana, takođe na svom terenu, protiv selekcije Malte.

(B92)