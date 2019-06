Kladionice u panici zbog Platinija, domaćinstvo Katara "pod lupom"

Fudbalski svijet danas je potresao ogroman skandal jer je bivši predsjednik UEFA Michel Platini uhapšen je zbog namještanja dodjele Svjetskog prvenstva Kataru.

Katar je dobio domaćinstvo 2010. godine, a policija i FIFA sumnjaju da je Platini sve namjestio. Sada dolazi u pitanje odigravanje SP u Kataru.

Postoji mogućnost da se domaćinstvo dodijeli nekoj dugoj zemlji, a prema kladionicama, glavni favorit za domaćinstvo je Engleska koja ima sve uslove za Svjetsko prvenstvo.

"Budući da je Svjetsko prvenstvo u Kataru navodno namješteno, postoji velika šansa da se prvenstvo premjesti u drugu državu, a glavni favorit je Engleska", obavijestili su iz jedne kladionice.

Kladionice su nakon objave o hapšenju masovno počele smanjivati koeficijente na Englesku kao domaćina.

BREAKING NEWS...! Former UEFA President, Michel Platini has been arrested as part of the investigation into the awarding of the 2022 World Cup to Qatar! pic.twitter.com/ByQZ1IIlJh