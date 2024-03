Klafurić: Zaslužili smo više od boda

Smatram da smo zaslužili više, ali idemo dalje, poručio je Dean Klafurić, šef stručnog štaba Fudbalskog kluba Velež nakon remija protiv Tuzla Sitija.

Mostarci su na domaćem terenu sinoć u posljednjoj utakmici 22. kola WWin lige Bosne i Hercegovine odigrali sa Tuzla Sitijem rezultatom 1:1.

„Tuzla je u prvom poluvremenu krenula sa jakom veznom linijom i u drugačijem sustavu nego što su igrali do sada. Vidjeli smo sastav, pa smo se na to i pripremili, ali bilo je prekasno jer kroz treninge to nismo mogli pripremiti. To prvo poluvrijeme oni su bili vrlo dobri, organizovani prema naprijed. Nakon ranog vodstva, imali smo svoje šanse, ali je i Tuzla prijetila. Mislim da je rezultat nakon prvog dijela bio realan. Konsolidirali smo se u poluvremenu, izašli puno bolje u drugom, organizovanije, sa puno većom koncentracijom igrača u sredini. Preuzeli smo inicijativu, stvorili puno šansi. Međutim, nismo uspjeli zabiti gol. Smatram da smo zaslužili više, ali idemo dalje”, rekao je Dean Klafurić.

