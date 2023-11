Klasični Murinjo pred derbi Rima

Treneru Rome Žozeu Murinju nije se dopala opaska kolege sa klupe Lacija Mauricija Sarija da će "vučica" sa Slavijom igrati prijateljski meč pred rimski derbi.

Lacio je u utorak igrao sa Fejnordom u Ligi šampiona, pa je Sari, uporedivši rivale oba rimska tima u Evropi, izneo zaključak o lakšem izazovu po Murinjov tim.

Roma gostuje u Pragu u okviru Lige Evrope.

Portugalac je dio konferencije za medije pred meč sa Česima posvetio upravo izjavi trenera Lacija, jer, naravno, Murinjo ne bi bio Murinjo, da nekome ostane dužan.

"Da li će ovo biti prijateljski meč kao što kaže Sari?Ako iko treba da bude uvrijeđen ovakvom izjavom to je Slavija, ne ja. On misli da je Slavija tim koji nema kvalitet, a ja uvijek poštujem protivnike. To je razlika između trenera koji su osvojili 26 pehara i trenera koji su ih osvojili nekoliko, to je upravo taj mentalitet. Svaki meč je važan i ozbiljan, to nije prijateljski meč. Voleo bih da čujem reakciju Lige jer je to direktna kritika na njen račun. Čekam", rekao je Murinjo.

