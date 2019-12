Klop: Liverpul je uvijek spreman da dovede pojačanje

Jirgen Klop, menadžer Liverpula rekao je, uoči januarskog prelaznog roka, da je njegov klub uvijek spreman da dovede pojačanje.

Klopova izjava uslijedila je nakon što je Pep Gvardiola, menadžer Mančester Sitija isključio mogućnost dovođenja novih igrača tokom zimskog prozora, uprkos činjenici da ima slab izbor na poziciji beka.

"Nisam ovdje da bih govorio o planovima Mančester Sitija u prelaznom roku. Prvi put čujem da neće dovoditi pojačanja. Jesam li iznenađen? Nisam, ali nije ni važno. Ne razgovaramo o tome. Uvijek smo spremni i ako možemo uraditi nešto što će nam pomoći, pokušaćemo to i uraditi. Ako ne, onda nećemo", rekao je Klop za britanske medije.

Većina menadžera nerado trguje u januaru zbog “napuhanih“ iznosa koji se određuju za transfere. Međutim, Klop nije siguran da zaista postoji razlika između zimskog i ljetnog prelaznog roka. Međutim, nije zadovoljan činjenicom što se ljetni prelazni rok završava prije nego u ostalim ligama u Evropi.

"Mislim da je ljetni prelazni rok zaista težak zbog različitih termina kada se u evropskim ligama završava. To je zaista teško. Vidjećemo kako će to ići u budućnosti, ali ljetni prelazni rok samo šteti engleskim klubovima. Ne pomaže im. To nije u redu", zaključio je menadžer "redsa".

Liverpul igra sjajno ove sezone. Nakon 14 kola prvi je na tabeli Premier lige sa 40 bodova, čak osam više od drugoplasiranog Lestera. U Ligi šampiona je blizu plasmana u nokaut fazu, u Liga kupu Engleske je ušao u četvrtfinale, a nedavno je saznao i rivala u trećem kolu FA kupa, a to će biti gradski rival Everton. Zanimljivo u srijedu uveče u 15. kolu prvenstva "redsi" će ugostiti "karamele", a susret počinje u 21.15 sati.