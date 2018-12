Klop: Neki će tražiti da odem čak i ako Liverpul osvoji trofej

Menadžer Liverpula Jirgen Klop izjavio je da vjerovatno nikada neće ućutkati sve kritičare u klubu iako ekipa igra odlično.

Liverpul je trenutno prvi na tabeli, još nemaju poraz u ovoj sezoni Premier lige, ali njemački strateg je istakao da je kritičara uvijek bilo i da će ih biti.

Uoči meča protiv Njukastla koji se igra na "Anfieldu" u srijedu 26. januara od 16 sati, Klop je kazao da njegove misli o trofeju ne idu dalje od naredne godine, iako ima ugovor sa klubom do ljeta 2022. godine.

"Još ništa nisam osvojio, to je istina, ali ne moramo o tome razmišljati do 2022. To je predug period. Sve je trenutno dobro, ali ipak kažu, 'Klop još nije ništa osvojio'. I na ljeto će biti onih koji će reći da je najbolje vrijeme da idem čak i ako nešto osvojimo, jer u suprotnom više nikada ništa nećemo uzeti. Biće i onih koji će me tjerati i ako ništa ne osvojimo", kazao je Klop.

Naglasio je da čini sve kako bi klub počeo osjavati i trofeje.

"Sve dok svi uživamo u ovom što radimo, a pod svi podrazumijevam vlasnike, igrače i navijače, svakoga ko je uz klub, možemo da pokušavamo i pokušavamo, ali ako jednom neka od ovih grupa ne bude bila zadovoljna, onda nećemo moći da razvlačimo stvari u nedogled. Sada je sve u redu, ali 2022. godina je daleko i nadam se da ćemo do tada ostvariti ciljeve", rekao je trener Liverpula.

Poslije 18 odigranih kola “redsi“ su na vrhu tabele sa 48 bodova, a slijede ga Mančester Siti sa 44, Totenhem sa 42, te Čelzi i Arsenal sa po 37.