Klop: Poklonili smo Realu pet pogodaka

Menadžer fudbalera Liverpula Jirgen Klop izjavio je, nakon utakmice sa Realom, da njegova ekipa nije mogla da nametne svoj ritam tokom meča sa Madriđanima.

Fudbaleri Real Madrida pobijedili su na gostovanju ekipu Liverpula 5:2 (2:2) u utakmici osmine finala Lige šampiona.

"Prilično je jasno. Poklonili smo im pet pogodaka, mogli smo bolje da reagujemo kod svakog. Važno je izvući pozitivne stvari, a to je bilo prvo poluvrijeme, uprkos dva primljena pogotka. Trebalo je u tim situacijama bolje da se branimo. Niko nije pokrio Vinisijusa koji je uputio šut svjetske klase. Imali smo dobar razgovor na poluvremenu, ali smo onda primili treći pogodak, koji je bio stravičan i to je promijenilo utakmicu. Dominirali su, nama je nedostajalo sreće da treći put zatresemo mrežu. U drugom poluvremenu je sve bilo kako je Real želio, a on vas uvijek kazni, nikada ne prašta", izjavio je Klop.

Dodaje da Liverpul još uvijek ima šanse da prođe u narednu fazu takmičenja.

"Iz ove perspektive ne djeluje dobro, ali za tri nedjelje, kako utakmica bude prilazila. Moraćemo da preuzmemo određene rizike, a kada njima ostavite prostora veoma su opasni. Idemo tamo da pokušamo da pobjedimo i vidjećemo. Jasno mi je zašto ljudi misle da je ovo veliki udarac, ali u pitanju je još samo jedan rezultata, poraz i iz njega možemo da naučimo. Dobro smo otvorili utakmicu, prikazali se u najboljem svjetlu ove sezone i želimo to da ponovimo. Ne smijemo da dozvolimo da ovo utiče na ostatak sezone, već da izvučemo pozitivne stvari. Real je jedan od najboljih timova na svijetu i ne moramo sve rivale tako da branimo. Hvala Bogu da ne igramo sa njima svake nedjelje, jer je veoma teško braniti se", zaključio je Klop.