Klop: Povukao bih cijelu ekipu ako bi ih navijači vrijeđali

Jirgen Klop, menadžer Liverpula, izjavio je da je spreman povući cijelu ekipu s terena ako bi ih veća grupa navijača vrijeđala na rasnoj osnovi.

Istakao je da bi ipak problem u vezi s rasizmom trebali rješavati zvaničnici, odnosno sudije utakmica.

"Moramo naći način da kaznimo te incidente. Ne trebaju to treneri raditi, već zvaničnici utakmica, jer, ako ja izvedem igrače s terena, a oni mi kažu da nije bilo toliko ozbiljno, onda ćemo izgubiti utakmicu, a naš posao je da pobjeđujemo", kazao je Klop za britanske medije.

Dodao je i kako treba dobro razmisliti šta uraditi ako se radi o cijeloj tribini koja izaziva incident.

Naglasio je i kako još ne može shvatiti kroz šta tamnoputi igrači prolaze, ističući da je upravo zbog toga potrebno poduzeti ozbiljne mjere.

"Uradiću sve što budem mogao. Moramo prekidati utakmice, moramo uraditi sve. Moramo svima dati do znanja da to nije dozvoljeno na terenima i da to nije moguće. Svaka kazna je dozvoljena u tom smislu", rekao je njemački trener.