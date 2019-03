Klop: Salah će se vratiti u golgetersku formu

Trener fudbalera Liverpula Jirgen Klop rekao je da će se Mohamed Salah vratiti u golgetersku formu i da vjeruje da će mu inspiracija biti Sadio Mane.

Salah je prve sezone u Liverpulu postigao 44 golova, a iako je ove sezone postigao 20, on nije bio strijelac u sedam uzastopnih utakmica, što je njegov najduži niz bez gola još od sezone 2015/2016, kada u 10 mečeva nije bio strijelac, igrajući za Romu.

Mane je postigao 20 golova, koliko i Salah, ali u novembru i decembru nije postigao gol u osam mečeva, a u 17 utakmica bio je strijelac tri gola. Poslije toga je bio efikasniji, a Klop je rekao da vjeruje da će se isto desiti i sa Salahom.

"Sadio je uglavnom igrao ovako, ali sada je uvijek na pravom mjestu u pravo vrijeme. Jedino što je radio kada nije bio na pravom mjestu je rad, rad i rad. Isto to mora da uradi i Mo, upravo to, samo da radi, da radi prave stvari i vratiće se golovi" rekao je Klop. Nije imao sreće, dok je trenutno Sadio ima, on je u briljantnoj formi", rekao je Klop, prenijeli su britanski mediji.

Liverpul se bori sa Mančester sitijem za titulu u Premijer ligi i prvi je na tabeli sa dva boda više, ali i utakmicom više. Takodje, Liverpul se plasirao u četvrtfinale Lige šampiona, u kome će igrati protiv Porta.